После июля текущего года возникнет высокая вероятность российского вторжения в Украину. Об этом рассказал бывший советник президента РФ Путина Андрей Илларионов в эфире ток-шоу «Право на владу», передает УНИАН.

В указанный им срок, по его словам, закончатся маневры НАТО в Европе и, возможно, будет достроен «Северный поток-2».

«А наиболее высокая вероятность - не гарантия, но вероятность - возникает во время проведения маневров «Запад-2021». Но я бы еще хотел обратить внимание на место: весьма вероятно, это Северная Таврия. Это место, где проходит русло Северо-Крымского канала, который идет в Крым. Уже неоднократно российская сторона разворачивает пропагандистскую кампанию касательно гуманитарной катастрофы, которая развивается в Крыму из-за того, что туда не поступает вода. Эта территория - ее достаточно легко занять, и потом ее очень легко удерживать», - говорит Илларионов.

Он отметил, что «это может обеспечить пресной водой Крым, там расположена Южно-Украинская атомная электростанция и ряд других электростанций, которые сегодня обеспечивают треть электроэнергии Украины».

«Кроме того, самый запад - это Кинбурнская коса, у которой происходило немало сражений в 18-19 веках. Если там окажутся войска оккупантов, тогда весь Днепровско-Бугский лиман окажется замкнутым. И тогда два крупнейших порта Украины - Херсон и Николаев - вместе с судостроительными и судоремонтными заводами остановятся. Если же агрессор сделает то, о чем пишут российские СМИ, а именно захватит 80-километровую полосу от Очакова до Одессы, то это реальная угроза потери Украиной выхода к Черному морю», - добавил экс-советник Путина.

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвода войск от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается.