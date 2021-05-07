Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев обсуждался вопрос возможной встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНИАН.

Он заявил, что пока нет конкретной даты встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.

«Но есть основания считать, что эта встреча скоро состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне – и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о такой заинтересованности со стороны президента Байдена», - заявил глава ОП.

Также Ермак напомнил, что 2021 год является особым годом для Украины, ведь в этом году наше государство празднует 30-летие независимости.

«Поэтому есть большая надежда увидеть президента Байдена в Украине в этом году», – добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский на встрече госсекретарем США Энтони Блинкеном пригласил президента США Джозефа Байдена посетить Украину.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что для визита президента США Джозефа Байдена в Украину «найдут время».