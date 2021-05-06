Президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джозефа Байдена посетить Украину.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, передает Укринформ.

«Я пригласил президента Соединенных Штатов Америки и вице-президента, мы верим, что в этот год, в год такой символический для Украины, США обязательно будут с нами и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами», - сказал Зеленский.

Он добавил, что среди вопросов, которые обсудили с Блинкеном - реформы в Украине. «Соединенные Штаты знают прекрасно детали - что нам удалось, а где мы еще на пути в этих сложных важных реформах для нашей страны», - сказал Зеленский.

«Встреча содержательная, и мы считаем, что это будет фундаментальный год отношений между Украиной и Соединенными Штатами», - добавил президент.

Также президент заявил, что делегация США во главе Блинкеном хорошо ориентируется в нынешней ситуации в Украине, в частности на востоке.

«Я поражен, что команда прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит, прекрасно знает все детали, и это – большие плюсы, хотя в некоторых вопросах, наверное, это и минусы. Но самое главное - прекрасно знает ситуацию на Донбассе», - сказал Зеленский.

Он поблагодарил США за поддержку не на словах, а на деле суверенитета и территориальной целостности и добавил, что сегодня на встрече это также звучало.

Зеленский также пригласил американскую сторону присоединиться к участию в Крымской платформе, заседание которой состоится 23 августа.

«Крымская платформа - первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова. Я пригласил президента Соединенных Штатов Америки и вице-президента», - сказал Зеленский.