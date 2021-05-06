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Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверяет, что для визита президента США Джозефа Байдена в Украину "найдут время".

Об этом Блинкен сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам их встречи, передает УНИАН

Зеленский отметил, что пригласил Байдена приехать в Украину с официальным визитом в этом году.

«Я не знаю, в каком формате может состояться эта встреча. Это зависит от двух стран. Сейчас приглашение от нашей страны президент Соединенных Штатов получил», - сказал он.

Президент Украины выразил надежду, что сможет в этом году встретиться с Байденом. По его словам, это будет важная для обеих стран встреча.

В свою очередь Блинкен поблагодарил за это приглашение.

«Я благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь, для того, чтобы посетить Украину, и для возможности иметь встречу с вами. В частности, после того, как мы имели очень хорошую дискуссию с вами. Мы найдем подходящее время, когда мы сможем приехать в Украину», - сказал он.

В то же время Блинкен отметил, что сейчас в мире продолжается пандемия, из-за которой «достаточно сложно приезжать с визитами» в другие страны.

«Он (Байден. – Ред.), возможно, в ближайшее время сможет выезжать из страны и вернется в Украину, когда сможет», - подытожил Блинкен.
ForUm

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