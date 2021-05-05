Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании приняла решение отменить красный уровень эпидемической опасности в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 6 мая 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей», – написал он.

Также, по словам Немчинова, принято решение применить на территории Харьковской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности, а на территории Черниговской области – для оранжевого уровня.

Напомним, в Украине по состоянию на 5 мая зафиксировано 2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.