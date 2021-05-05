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На Тернопольщине боец АТО, защищая себя и мать, смертельно травмировал одного из шести нападающих.

24-летнему жителю села Глещава инкриминируют умышленное убийство при превышении необходимой обороны, сообщила пресс-служба облполиции.

Парень, защищаясь от нападения шестерых выпивших сверстников, ножом травмировал одного из них. Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови.

Трагедия случилась 2 мая около полуночи.

По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки. В клубе подозреваемый сделал им замечание. Это не понравилось ребятам, и они решили разобраться с местным жителем. Последний, чтобы избежать драки, бежал домой и закрылся.

Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее. О непрошеных гостях сообщил в полицию и после этого сразу вышел к дебоширам с ножом.

Однако, когда началась толкотня, юноша случайно ударил ножом одного из нападавших. Ранение оказалось смертельным.

Подозреваемый в содеянном сознался. На момент драки  он был трезв. Парню объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Продолжается следствие.
ForUm

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