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В красной зоне карантина остаются шесть областей Украины 22

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине улучшается, но необходимо ускорять темпы вакцинации. Об этом шла речь во время совещания по противодействию распространению коронавирусной, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в целом эпидемическая ситуация стабилизируется шестую неделю подряд.

По словам главы правительства, всего для больных COVID-19 выделено 77000 коек. Обеспечены подачей кислорода - 68 264. Занято сегодня 33292 койки.

Премьер-министр сообщил, что сейчас шесть областей остаются в красной зоне. После заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из красной зоны могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области, поскольку в них все показатели соответствуют установленным критериям. Шмыгаль отметил, что после этого красный уровень эпидемической опасности останется в трех областях - Сумской, Полтавской и Запорожской.

Глава правительства добавил, что на сегодня в Украине вакцинировано более 759 000 человек. Сейчас есть возможность за сутки прививать 80-100 тысяч украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил относительно ожидаемых сроков поставки вакцин в мае. Он отметил, что система здравоохранения Украины позволяет прививать и 400-500 тысяч человек в сутки при наличии вакцины. Темпы вакцинации планируется наращивать. По словам Степанова, в стране работают 11000 кабинетов прививки.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения сообщили, что в Украине идет процесс подготовки ко внедрению «паспортов вакцинации и иммунизации» по европейским стандартам.

Напомним, в Украине по состоянию  на 5 мая зафиксировано  2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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