Власти Северной Кореи считают, что новая администрация Соединенных Штатов намерена продолжать вести в отношении Пхеньяна враждебную политику, которую они не намерены оставлять без ответа. Об этом в воскресенье, 2 мая, заявил директор департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гын, пишет ТАСС.

"Недопустимо, чтобы лидер США в своем первом политическом выступлении именно так разъяснил свою позицию по КНДР. Его заявление четко отражает намерение продолжать проводить враждебную политику в отношении КНДР, как это делали США более полувека", - отметил чиновник.

По его словам, в Северной Корее увидели основную идею новой политики Вашингтона в отношении Пхеньяна, в связи с чем власти республики вынуждены принимать соответствующие меры.

"Со временем США окажутся в очень тяжелой ситуации", - говорится в заявлении МИД КНДР.

Напомним, в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что цель администрации Джо Байдена в отношениях с Северной Кореей - полная денуклеаризация Корейского полуострова.