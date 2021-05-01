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Президент США Джо Байден и его администрация будут применять "выверенный, практичный подход" для денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает в субботу, 1 мая, Укринформ.

"Я могу подтвердить, что мы завершили наш обзор политики в отношении КНДР, он был тщательный, старательный и всеобъемлющий. Мы тесно консультировались с внешними экспертами и нашими предшественниками из нескольких администраций. И наш путь вперед основывается на уроках, которые они усвоили и которыми поделились", - рассказала Псаки.

Она подчеркнула, что цель Соединенных Штатов - полная денуклеаризации Корейского полуострова, то, что "ускользнуло от предыдущих четырех администраций".

Псаки также отметила, что США не станут стремиться к большой сделке, а будут применять взвешенный, практичный подход, что "повысит безопасность Соединенных Штатов, наших союзников и военных сил".

Пресс-секретарь Белого дома также добавила, что США продолжат консультации в этой сфере с Южной Кореей, Японией и другими союзниками.
ForUm

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