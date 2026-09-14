Після великих втрат Росія може отримати до 50 тисяч військових КНДР - ЗМІ

Північна Корея може направити до Росії до 50 тисяч військових для участи у війні проти України. Раніше повідомлялося про можливе відправлення близько 30 тисяч солдатів, однак президент України Володимир Зеленський назвав більшу цифру.

Про це повідомляє BBC.

Наприкінці 2024 року КНДР уже направила до Росії близько 13 тисяч військових. Їх залучали до бойових дій проти українських сил у Курській області, де північнокорейські підрозділи зазнали значних втрат.

За оцінкою української розвідки, близько 3 тисяч військових КНДР загинули, ще приблизно 1,5 тисячі були поранені. BBC Korea наводить дещо нижчу оцінку і говорить приблизно про 2300 загиблих.

За даними Головного управління розвідки, нині в Росії залишаються близько 8500 військових КНДР. Їх розподілили між чотирма бригадами російського угруповання «Північ». Північнокорейські військові перебувають у Курській області та охороняють кордон.

В активних бойових діях ці підрозділи наразі не беруть участи. Українська розвідка також не фіксувала їхньої присутности на тимчасово окупованих територіях України.

Науковий співробітник Інституту політичних досліджень Асан у Сеулі Ян Ук вважає, що Росія може утримувати північнокорейські підрозділи в Курській області на випадок нового українського наступу. Водночас інженерні підрозділи або робітники з КНДР можуть перебувати на окупованій частині Донбасу.

Перші бої між українськими військовими та солдатами КНДР відбулися в листопаді 2024 року. Спочатку північнокорейські підрозділи зазнавали значних втрат, однак згодом змінили тактику та почали пристосовуватися до бойових дій в умовах масового застосування безпілотників.

Українські військові також повідомляли про проблеми із забезпеченням північнокорейських солдатів. Зокрема, їм бракувало бронежилетів, касок і зимового одягу. Крім того, виникали проблеми зі зв'язком і координацією з російськими підрозділами.

Співпраця з Росією приносить Пхеньяну не лише військовий досвід, а й значні економічні вигоди. За оцінкою південнокорейського дослідника Лім Су-хо, КНДР могла заробити на співпраці з Москвою близько $10 млрд. Крім фінансових надходжень, Північна Корея отримує від Росії нафту та продовольство.

Ще однією перевагою для Пхеньяна є отримання реального бойового досвіду. Раніше Зеленський заявляв, що Росія допомагає Північній Кореї опановувати сучасні методи ведення війни та вдосконалювати озброєння.

За словами президента України, у Воронезькій області Росії ще з червня готуються до прийому нових військових із Північної Кореї.

Росія потребує додаткового особового складу через значні втрати на фронті. За оцінками західних і українських розвідувальних служб, російська армія щомісяця втрачає приблизно на 6 тисяч військових більше, ніж встигає набрати.

На цьому тлі Москва залучає до війни проти України не лише північнокорейських військових, а й іноземців з інших країн, зокрема Колумбії, Кенії та Камеруну.