Исполняющий обязанности главы Секретариата Конституционного суда Украины Лариса Бирюк заявляет об отсутствии оснований для прекращения выплаты зарплаты Александру Тупицкому и Александру Касминину, уволенным указом президента с должности судей КСУ.

Об этом говорится в письме Бирюк заместителю председателя КСУ Сергею Головатому, передает УНИАН.

Она отмечает, что ознакомилась с поручением Головатого прекратить выплату зарплаты Тупицкому и Касминину.

По ее словам, указы президента, которыми были назначены Тупицкий и Касминин на должности судей КСУ, являются актами индивидуального действия, а основания для прекращения полномочий судей или увольнения их с должностей определяются Конституцией и законом «О Конституционном суде Украины».

Бирюк отмечает, что в ст. 149-1 Конституции содержится исчерпывающий перечень оснований для прекращения полномочий судьи КСУ. Кроме того, добавляет чиновница, решение об увольнении с должности судьи КСУ принимается не менее чем двумя третями конституционного состава суда. В случае наступления предусмотренных Конституцией обстоятельств для прекращения полномочий судьи КСУ, председатель КСУ или его заместитель, или судья, который выполняет обязанности председателя КСУ, издает распоряжение о прекращении трудовых отношений с судьей.

«Отсутствие соответствующего акта о прекращении трудовых отношений обуславливает отсутствие правовых оснований для прекращения начисления выплаты судьям КСУ Тупицкому и Касминину вознаграждения судей КСУ», - отмечает в своем письме Бирюк.

Также и. о. главы Секретариата КСУ направила Головатому еще одно письмо относительно его требования лишить Тупицкого и Касминина права пользоваться служебными автомобилями и государственным имуществом.

Изложив ту же аргументацию, Бирюк отметила, что нет правовых оснований для отказа в возможности пользования Тупицким и Касмининым государственным имуществом и служебными автомобилями.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».