Уволенный указом президента с должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и судья КСУ Сергей Головатый одновременно считают себя руководителями КСУ и издают распоряжения, противоречащие друг другу.

Об этом стало известно из источников в КСУ, передает УНИАН.

В распоряжение агентства попали два документа за подписью Тупицкого и Головатого.

Так, сегодня Головатый издал распоряжение как исполняющий обязанности председателя КСУ. В нем он приказывает с 31 марта и до решения в Верховном суде вопроса относительно указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Касминина и Александра Тупицкого судьями КСУ остановить пользование последними государственным имуществом и служебными транспортными средствами, а также выплату им вознаграждения судьи КСУ.

Выполнение этого распоряжения возложено на руководителя секретариата КСУ.

Вслед за этим документом Тупицкий издал свое распоряжение «О предотвращении противоправных действий заместителем председателя КСУ С.П.Головатым».

В нем сказано, что 30 апреля Головатый «незаконно присвоил полномочия исполняющего обязанности председателя суда и издал очевидно незаконное распоряжение», остановив выплату Касминину и Тупицкому вознаграждения судьи и остановив пользование указанными судьями государственным имуществом и служебными транспортными средствами.

Тупицкий видит в действиях Головатого признаки дисциплинарного проступка и состав уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 344, ч. 1 ст. 353 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Также Тупицкий распорядился приостановить действие распоряжения Головатого и начать служебную проверку в отношении него.

«Обеспечение и контроль над выполнением этого распоряжения возлагаю на себя», - говорится в распоряжении.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».