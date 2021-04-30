«Власти» Крыма обратились в следком и ФСБ России с просьбой возбудить уголовное дело против 12 граждан Украины за «блокаду Крыма», в том числе водную.

Об этом сообщил на заседании рабочей группы первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, передает ТАСС.

«Просим СК и ФСБ провести процессуальную проверку, возбудить уголовное дело в отношении граждан Сенченко Андрея Владиленовича, Джемилева Мустафы, Чубарова Рефата Абдурахмановича, Бабина Бориса Владимировича, Порошенко Петра Алексеевича, Ислямова Ленура Эдемовича, Сташука Василия Андреевича, Луценко Игоря Викторовича, Поросюка Владимира Зиновьевича, Путилова Андрея Станиславовича, Воробьева Александра Степановича, Кравчука Леонида Макаровича», - сказал Фикс.

Он уточнил, что Следственный комитет РФ и ФСБ просят возбудить дела по следующим признакам состава преступления: «Теракт», «Содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности», «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Организация деятельности террористических организаций», «Диверсия», «Экоцид», «Акт международного терроризма».

Ранее «власти Крыма» сообщали, что подадут иск к пятому президенту Украины Порошенко и еще четырем гражданам страны за ущерб, причиненный водной, энергетической, транспортной и продовольственной «блокадами».