Российские власти в аннексированном Крыму в рамках подготовки судебного иска против Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала готовят судебный иск, в том числе, в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом заявил глава Комитета по законодательству подконтрольного Кремлю парламента Крыма Сергей Трофимов, пишут Крым.Реалии.

«Во всех случаях подтверждено фактами участие пяти лиц: Андрея Сенченко, Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова и Петра Порошенко. Совершенные ими в 2014-2015 годах действия попадают под конкретные статьи Уголовного кодекса (России – КР)», – цитирует Трофимова пресс-служба подконтрольного Кремлю парламента Крыма.

Он утверждает, что указанные лица совершили, в частности: «террористический акт», «организацию террористического сообщества» и участие в нем», «диверсию» и «экоцид».

«На данный момент собраны практически все материалы и завершаются работы над соответствующими заявлениями, далее документы будут переданы в правоохранительные органы», – сказал Трофимов.

Депутат также добавил, что российские власти в Крыму в рамках подготовки судебного иска против Украины за «водную блокаду» также собираются «привлечь к гражданско-правовой (материальной) ответственности конкретных юридических и физических лиц, способствовавших перекрытию Северо-Крымского канала».

«После проведения дополнительных расчетов предварительная сумма ущерба составляет около полутора триллионов рублей. Безусловно, озвученные цифры должны быть подтверждены необходимыми документами. По итогам подготовки всей необходимой базы, иск будет направлен в Арбитражный суд», – сказал Трофимов.

Он также заявил, что власти Крыма планируют привлечь Украину к международно-правовой ответственности.

Реакции Петра Порошенко на данное решение властей Крыма пока нет.

Ранее сообщалось, что подконтрольные Кремлю власти Крыма готовятся подать против Украины иск «из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой» после перекрытия Северо-Крымского канала. Как заявлял председатель подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов, перед обращением в международные инстанции последуют иски в российские суды.