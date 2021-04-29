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Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон, согласно которому в красной зоне карантина остаются 9 областей и Киев, сообщается на сайте Минздрава.

Так, в красной зоне остаются Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области, также Киев.

В оранжевой зоне находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области.

В желтой зоне Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 29 апреля зафиксировано 11627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
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