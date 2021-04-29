также в разделеЭкономика
Коболев: Не намерен устраивать цирк и подставлять под удар Нафтогаз 7
Misen хочет взыскать с Украины сотни миллионов долларов из-за увеличения ренты на газ 26
В Нафтогазе назвали увольнение Коболева юридической манипуляцией 24
С мая в Украине заработают новые правила на рынке газа 27
Витренко назначили главой Нафтогаза 85
Кабмин уволил Коболева с поста главы Нафтогаза 40
Тариф на электроэнергию для населения оставили без изменений 21
Набсовет будет искать нового главу правления Укрзализныци 11
«Нафтогаз» еще не решил, будет ли импортировать газ летом 19
Нафтогаз получил ₴19 миллиардов убытка за прошлый год 15
Минэкономики готовится к росту импорта дизтоплива через порты 19
Украина размещает евробонды на $1,25 миллиарда 13
ГФС во время обыска выявила вещества для разведения топлива на нефтебазе сети заправок «БРСМ» 31
«Нафтогаз» объявил годовой тариф на газ для населения 1561
Производителям сгущенки рекомендуют не копировать упаковку известных марок 67
Кабмин обязал Укрзализныцю перечислить 750 млн в госбюджет 14
НБУ: Цены на газ летом будут вдвое выше, чем в 2020 40
Цена биткоина упала до рекордного минимума 29

И.о. министра энергетики Юрий Витренко считает, что увольнение главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и смена наблюдательного совета являются логичными из-за негативных результатов компании. Об этом Витренко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

«Государство должно быть активным владельцем, соответственно Кабинет министров имеет право и обязанность реагировать на проблемы в компании. Это решение было принято в пакете с рассмотрением результатов 2020 года… И с этой точки зрения оно является понятным», – отметил он.

Витренко сообщил, что в 2019 году консолидированная прибыль «Нафтогаза» была больше 63 млрд грн, а по результатам 2020 года консолидированный убыток, подтвержденный международной компанией «Делойт», превысил 19 млрд грн и стал первым убытком после 2015 года.

Он уточнил, что «Нафтогаз» подал финансовый план на 2020 год, которым предусматривалась неконсолидированная прибыль 11,5 млрд грн.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогазе решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7107 грн.
65
Теги