И.о. министра энергетики Юрий Витренко считает, что увольнение главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и смена наблюдательного совета являются логичными из-за негативных результатов компании. Об этом Витренко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

«Государство должно быть активным владельцем, соответственно Кабинет министров имеет право и обязанность реагировать на проблемы в компании. Это решение было принято в пакете с рассмотрением результатов 2020 года… И с этой точки зрения оно является понятным», – отметил он.

Витренко сообщил, что в 2019 году консолидированная прибыль «Нафтогаза» была больше 63 млрд грн, а по результатам 2020 года консолидированный убыток, подтвержденный международной компанией «Делойт», превысил 19 млрд грн и стал первым убытком после 2015 года.

Он уточнил, что «Нафтогаз» подал финансовый план на 2020 год, которым предусматривалась неконсолидированная прибыль 11,5 млрд грн.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогазе решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.