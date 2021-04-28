По факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС в Луганской области начато уголовное производство, сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

Событие квалифицированно как террористический акт, приведший к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

По данным следствия, 27 апреля около 12:30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района Луганской области автомобиль Вооруженных сил Украины «ГАЗ-66» совершил наезд на неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва один из украинских военнослужащих погиб, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 27 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы.