В Киеве усилят контроль за соблюдением карантинных правил, в частности, на Пасху и поминальные дни.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Хочу сообщить, что контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. Будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны. В частности, они будут работать в местах массового скопления людей, в парках и скверах. А во время Пасхальных праздников и поминальных дней контролировать ситуацию у религиозных учреждений и на городских кладбищах», - сказал Кличко.

Также, по словам мэра, город разработал противоэпидемические правила на время Пасхальных праздников. В частности, всем конфессиям рекомендовали проводить богослужения в онлайн-режиме и придерживаться карантинных мероприятий в храмах. А освящение пасхальных корзин осуществлять на улице, с соблюдением дистанции между людьми.

«Я понимаю, что всем нам хочется, чтобы сняли сразу все ограничения. Хочется вернуться к привычной жизни. Я понимаю, что страдает бизнес. Но сегодня главное - сохранить жизнь и здоровье людей. Это - самое важное. Потому посмотрите, что сегодня происходит в Индии. - Трагическая ситуация, когда людей сжигают уже на улицах, потому что крематории не справляются. А, например, Турция, Кипр, некоторые другие страны усиливают ограничения и снова вводят локдаун, - отметил Кличко. - Поэтому мы будем ослаблять карантин постепенно и учитывая ситуацию».

В Киеве с субботы, 1 мая, ослабят строгие ограничения.