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Наблюдательный совет АО «Укрзализныця» решил начать конкурсный отбор кандидата на должность главы правления компании, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«С этой целью набсовет поручил правлению осуществить подготовительные действия для привлечения профессионального консультанта по отбору персонала», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 17 марта Кабинет министров Украины по представлению наблюдательного совета АО «Укрзализныця» уволил главу правления компании Владимира Жмака.

Кабмин также вновь назначил на должность и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже занимавшего этот пост.

Жмак оспорил свое увольнение в суде.

По его словам, за шесть месяцев работы в УЗ он «успел не только улучшить экономические показатели компании, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе связанные с действующим наблюдательным советом». Именно с этим он связывает свое увольнение.

 
ForUm

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