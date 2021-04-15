Бывший глава Укрзализныци Владимир Жмак подал иск об отмене решения о своем увольнении.

«Выписавшись из больницы и проанализировав обстоятельства своего молниеносного увольнения с должности председателя правления УЗ, я подал иск об отмене этого решения», - написал он в Telegram.

Жмак считает решение набсовета о его увольнении «необоснованным и безосновательным, принятым с грубым нарушением всех возможных процедур и закона».

«Буду отстаивать в суде не должность, а верховенство права, справедливость и свою деловую репутацию», - заявил он.

Жмак утверждает, что «за шесть месяцев работы в УЗ успел не только улучшить экономические показатели предприятия, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе, и связанные с действующим наблюдательным советом».

«Именно поэтому наблюдательный так спешил избавиться от меня как можно быстрее, как только на ВСК Верховной Рады встал вопрос о его роли (а также предыдущего руководства) в доведении УЗ до критического состояния», - подчеркнул он.

«Ярким подтверждением того, что в мое отсутствие коррупционные схемы пытаются спешно вернуть, является письмо, адресованное всем филиалам Укрзализныци, которым и.о. руководителя Офиса по безопасности сообщает, что больше не нужно согласовывать с Офисом тендерную документацию. «Ответственность за качественные характеристики предмета закупки, соответствие участников тендеров квалификационным критериям... несет заказчик». Так не сам ли наблюдательный совет УЗ выступает заказчиком возвращения к непрозрачным тендерам, открывает дорогу разнообразным «фирмочкам» сомнительных бенефициаров? Не пришло ли время установить реальную причину убытков УЗ в течение последних лет и роль в этом гастролеров из наблюдательного совета, у некоторых из которых через два месяца истекают полномочия?» - заключил Жмак.

Как ранее сообщал ForUm, 17 марта Кабинет министров Украины по представлению наблюдательного совета АО «Укрзализныця» уволил главу правления компании Владимира Жмака.