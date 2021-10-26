Решение апелляционного суда Амстердама о передаче Украине «скифского золота» - коллекции артефактов из четырех крымских музеев - является предвзятым и ожидаемым, заявил «глава Крыма» Сергей Аксенов.
«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути, это «фиговый листок», прикрывающий наглый рейдерский захват. Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость», - написал Аксенов в соцсети.
По его мнению, суд руководствовался не правом, а политикой, «пошел на поводу у истеричных требований представителей киевского режима».
В начале 2014 года коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев привезли на выставку в Амстердаме. После оккупации Крыма нидерландский музей решил не отправлять экспонаты ни на полуостров, ни в Киев, а дождаться решения суда или соглашения между сторонами.
26 октября апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью, которая должна быть передана Киеву.
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