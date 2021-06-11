Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 8 бывших высокопоставленных лиц АР Крым по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измены и создание преступной организации (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Речь идет об экс-депутате Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем главе так называемого Совета Министров Республики Крым, экс-главе Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем главе так называемого Государственного Совета Республики Крым, бывшего прокуроре Генеральной прокуратуры Украины, в дальнейшем прокуроре так называемой Республики Крым, севастопольском мэре, экс-начальнике отдела уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в АР Крым, в дальнейшем министре внутренних дел так называемой Республики Крым, начальнике штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в дальнейшем начальника Пограничной службы так называемой Республики Крым, бывшем депутате Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем первом заместителе председателя Совета Министров так называемой Республики Крым и бывшего начальника управления СБУ в Севастополе, в дальнейшем начальнике так называемого ФСБ по Республике Крым.

По информации агентства Интерфакс-Украина, расследование завершено в отношении Сергея Аксенова, Владимира Константинова, Натальи Поклонской, Юрия Дойникова, Сергея Абисова, Виктора Мельниченко, Рустама Темиргалиева и Петра Зимы.

Во время досудебного расследования установлено, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.

По результатам специального предварительного расследования материалы уголовного производства открытые стороне защиты для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины, после чего обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.