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Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание самопровозглашенного председателя аннексированного Крыма Сергея Аксенова.

Как сообщила пресс-служба суда, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение судьи Шевченковского районного суда от 4 октября 2021 года. Указанным определением отказано в удовлетворении ходатайства прокурора отдела Офиса генпрокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого гражданина А. с целью повода его для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу, поданную прокурором, удовлетворено, определение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 04 октября 2021 отменено.

«Постановлено новое определение, которым ходатайство прокурора Офиса генпрокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого, гражданина А., с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено», - сообщили в суде.

Напомним, Аксенов подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), ч. 1 ст. 255 («Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем»), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 258 («Террористический акт»), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 279 («Блокировка транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия»), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 в. 341 («Захват государственных или общественных зданий или сооружений») Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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