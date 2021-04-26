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После вакцинации против COVID-19 не имеет смысла делать тест на определение антител. Об этом на онлайн-конференции сказал детский инфекционист, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, передает Укринформ.

«Не стоит сдавать. Не определено на сегодняшний день, какой уровень антител считать защитным. Во-вторых, существуют различные тесты, по разной методологии они определяют антитела и к различным компонентам вируса они могут определять антитела», — сказал Лапий.

Он отметил, что на коммерческом рынке сейчас очень много предложений в отношении определения уровня антител к COVID-19. Впрочем, по словам эксперта, те вакцины, которые разрешены к использованию в Украине, и вакцина Comirnaty, и Covishield, и Коронавак, имеют почти 100% иммуногенность, которая проверяется на 1 и 2 стадии клинических исследований

«Человек, который получает вакцинацию, формирует почти в 100% иммунный ответ. Тогда, когда стоит вопрос, что вы хотите благодаря этому узнать (тестирование на антитела после вакцинации - ред.), вам нужно получить вторую дозу, и не тратить свою кровь и свои средства для того, чтобы подтвердить результаты клинических исследований, которые уже были проведены», — сказал Лапий.

По его словам, на способность вакцины формировать иммунитет от болезни могут повлиять нарушения при транспортировке и хранении вакцины. Но для этих процессов используются специальные установки, которые позволяют проводить мониторинг во время всего пути вакцины от производителя, от получателя в Украине до пункта вакцинации. Также, добавил эксперт, не должно быть предубеждений относительно вакцинации у тех, кто уже переболел COVID-19.

«Вакцинация является безопасной. Если мы говорим о вакцинации тех, кто переболел, вакцинация позволяет увеличить в разы уровень антител, и все больше появляется данных о том, что при этом увеличивается и уровень защиты, то, что известно в иммунологии как вторичный иммунный ответ. Поэтому в данном случае есть рекомендации в других странах, и в Украине, по возможности получить после COVID-19 вакцинацию для лучшей защиты», — сказал Лапий.

Напомним, в Украине по состоянию на утро понедельника, 26 апреля, зафиксировано 5062 новых случая заболевания COVID-19.
ForUm

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