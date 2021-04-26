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Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отмечает, что руководство фракции выступает за исключение из их рядов народного депутата от «СН» Евгения Шевченко.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает УНИАН.

«Продолжается сбор подписей. Но когда Шевченко был на заседании фракции, то он рассказал, для чего ездил. О медицинской теме, и это было подтверждено некоторыми депутатами нашей фракции из медицинского комитета, что немного побудило многих депутатов ему сочувствовать», - сообщил Арахамия.

По словам депутата, у руководства фракции позиция, что Шевченко «надо исключать, потому что он полез не на свое поле полностью».

«Шевченко меня лично просил много раз исключить его из фракции. Он говорит, что «самостоятельно не уйду, но если вы меня исключите, я не буду возражать». И он мне пообещал, что на этой неделе он сам будет помогать собирать подписи против себя», - рассказал Арахамия.

Как сообщал ForUm, Евгений Шевченко провел встречу к Лукашенко в Минске.
ForUm

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