"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на пасхальные и майские праздники. Дополнительные сообщения получат Черновцы, Одесса, Ужгород и Волынь и Ровенская область.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Обновленный перечень дополнительных поездов:
№ 249/250 Киев – Черновцы: отправление из Киева 30.04, 3.05, 7.05, из Черновцов 1.05, 4.05, 9.05;
№ 202/201 Ковель – Киев: из Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, из Киева 30.04, 5.05, 10.05.
№ 248/247 Одесса – Ковель: из Одессы 30.04, из Ковеля 02.05;
№ 148/147 Одесса – Киев из Одессы с 29.04 по 27.05 по нечетным, из Киева с 30.04 по 28/05 по четным;
№ 242/241 Одесса – Днепр: из Одессы 29.04, из Днепра 30.04;
№ 26/25 Одесса – Ужгород из Одессы 30.04, 02,08.05, из Ужгорода 1, 3, 9.05;
№ 207/208 Киев-Ужгород: 30.04 из Киева;
№ 235/236 Ужгород – Львов: 01.05 из Ужгорода.
Напомним, Кабмин обязал Укрзализныцю перечислить 750 млн в госбюджет.
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