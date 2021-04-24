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"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на пасхальные и майские праздники. Дополнительные сообщения получат Черновцы, Одесса, Ужгород и Волынь и Ровенская область.

Обновленный перечень дополнительных поездов:

№ 249/250 Киев – Черновцы: отправление из Киева 30.04, 3.05, 7.05, из Черновцов 1.05, 4.05, 9.05;

№ 202/201 Ковель – Киев: из Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, из Киева 30.04, 5.05, 10.05.

№ 248/247 Одесса – Ковель: из Одессы 30.04, из Ковеля 02.05;

№ 148/147 Одесса – Киев из Одессы с 29.04 по 27.05 по нечетным, из Киева с 30.04 по 28/05 по четным;

№ 242/241 Одесса – Днепр: из Одессы 29.04, из Днепра 30.04;

№ 26/25 Одесса – Ужгород из Одессы 30.04, 02,08.05, из Ужгорода 1, 3, 9.05;

№ 207/208 Киев-Ужгород: 30.04 из Киева;

№ 235/236 Ужгород – Львов: 01.05 из Ужгорода.

Напомним, Кабмин обязал Укрзализныцю перечислить 750 млн в госбюджет.
ForUm

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