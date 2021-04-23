также в разделеЭкономика
Производителям сгущенки рекомендуют не копировать упаковку известных марок 9
НБУ: Цены на газ летом будут вдвое выше, чем в 2020 12
Цена биткоина упала до рекордного минимума 22
В Украине выросло промпроизводство 12
СБУ разоблачила руководство банка в фальсификации отчетов для НБУ 13
Украина вводит спецпошлины на автобусы и грузовики из Беларуси 96
Standard & Poors понизило кредитный рейтинг Укрзализныци 335
МБРР предоставит Украине 2,5 млрд на борьбу с COVID-19 14
Укрзализныця уже запускает поезда на Буковину 14
С начала года цены на жилье в Украине выросли на 11% 13
Кабмин одобрил законопроект об отмене права на бесплатные 2 га земли 21
Укрзализныця договорилась о возобновлении поставок дизтоплива 23
Украинские ТЭС наращивают запасы угля 17
ФОПы из регионов, которые уже вышли из красной зоны, смогут получить компенсации 10
Эксперты подсчитали, во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина 12
США дополнительно выделили Украине $155 млн 17
У Зеленского ожидают $2 млрд от МВФ к сентябрю 13
«Газпром» купил всю дополнительную транзитную мощность Украины на май 22

Кабинет Министров утвердил годовой отчет АО «Укрзализныця» за 2019 год и обязал компанию перечислить в госбюджет 749,5 млн грн дивидендов.

Соответствующее распоряжение Кабмина №349-р от 21 апреля опубликовано на сайте правительства.

Так, документом поручается утвердить на годовом собрании акционерного общества «Укрзализныця» годовой отчет компании, а также отчеты набсовета и правления за 2019 год.

Также поручено утвердить распределение чистой прибыли «Укрзализныци» за 2019 год, направив 30% прибыли в размере 749,5 млн грн на выплату дивидендов в государственный бюджет, а оставшиеся 70% прибыли в сумме 1,75 млрд грн – на покрытие убытков прошлых лет (за вычетом стоимости временного контрольного пункта въезда на «Чонгар» в размере 115,6 млн грн эта сумма составит 1,63 млрд грн).

Выплата дивидендов должна состояться не позднее 30 июня 2021 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
9
Теги