Кабинет Министров утвердил годовой отчет АО «Укрзализныця» за 2019 год и обязал компанию перечислить в госбюджет 749,5 млн грн дивидендов.

Соответствующее распоряжение Кабмина №349-р от 21 апреля опубликовано на сайте правительства.

Так, документом поручается утвердить на годовом собрании акционерного общества «Укрзализныця» годовой отчет компании, а также отчеты набсовета и правления за 2019 год.

Также поручено утвердить распределение чистой прибыли «Укрзализныци» за 2019 год, направив 30% прибыли в размере 749,5 млн грн на выплату дивидендов в государственный бюджет, а оставшиеся 70% прибыли в сумме 1,75 млрд грн – на покрытие убытков прошлых лет (за вычетом стоимости временного контрольного пункта въезда на «Чонгар» в размере 115,6 млн грн эта сумма составит 1,63 млрд грн).

Выплата дивидендов должна состояться не позднее 30 июня 2021 года.