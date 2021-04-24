Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 призвал украинцев придерживаться противоэпидемических мероприятий во время празднования Пасхи.

«Я хочу обратиться к гражданам Украины - если вы не посвятите паски, Бог вас точно простит, а вот COVID-19, который является атеистом, точно этим воспользуется. Не надо идти в большое скопление людей и подвергать себя опасности. Поэтому большая просьба ко всем максимально ответственно отнестись к своему здоровью, жизни и жизни близких», - отметил Степанов.

При условии соблюдения всех карантинных мероприятий во время майских и пасхальных праздников, очередной вспышки COVID-19 может не случиться.

«В случае, если у нас будет соблюдение элементарных правил, если маска станет предметом защиты, а не будет лежать просто в сумке - тогда у нас не будет большой вспышки. Но, все-таки понимая украинцев, мы чувствуем, что после всех этих майских праздников, после Пасхи в начале июня мы можем получить увеличение количества больных COVID-19», - отметил Степанов.

Как ранее сообщал ForUm, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на майские и пасхальные праздники в Украине будет действовать «особый режим».

Он также прогнозирует, что через две-три недели после пасхальных праздников возможен рост заболеваемости COVID-19.