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Литва в знак солидарности с Чехией высылает двух российских дипломатов, объявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

В МИД Литвы в пятницу вызвали представителя России и вручили ему ноту, в которой два россиянина объявлены персонами нон грата «за деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом», сообщил он. Им дали семь дней, чтобы покинуть страну, передает Интерфакс.

«Насколько мы информированы, Латвия и Эстония решили выслать по одному сотруднику разведки, работавшему под дипломатическим прикрытием», - сказал Ландсбергис.

По его словам, так Вильнюс выразил полную поддержку Чехии. Он также пообещал, что посольство Литвы в Москве поможет чешской дипмиссии, в которой осталось мало работников.

Решение выслать российских дипломатов было принято в результате консультаций с партнерами Литвы, добавил министр.

Ранее о планах стран Балтии выслать в общей сложности четырех российских дипломатов сообщил Bloomberg.

Словакия в четверг объявила о высылке трех сотрудников российского посольства в знак солидарности с Чехией.

МИД Чехии ранее призвал страны Евросоюза и НАТО проявить солидарность с Прагой и высылать российских дипломатов.

17 апреля власти Чехии заявили, что подозревают российскую разведку в причастности ко взрыву склада боеприпасов в 2014 году в Врбетице.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии. По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим из страны выслали 18 российских дипломатов, подозреваемых в работе на разведку. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешского посольства в Москве.
ForUm

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