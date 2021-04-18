также в разделеМир
Макрон намерен провести переговоры с Путиным 67
Австрия готова принять саммит Байдена и Путина 10
Польша готовит ответ на выдворение Россией пятерых дипломатов 17
Италия ослабит карантинные ограничения 12
Из Каспийского моря в Черное зашел отряд кораблей 33
В мире от коронавируса умерли три миллиона человек 36
SpaceX Маска будет доставлять астронавтов на Луну 15
РФ высылает посла и нескольких дипломатов США 37
В Pfizer заявили, что людям может понадобиться третья доза COVID-вакцины 51
В ЕС отказались говорить о новых санкциях против РФ 23
Польша выдворяет трех российских дипломатов 19
Байден объявил режим ЧС из-за угрозы со стороны России 102
CNN сообщил о планах выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка 16
SpaceX доставит аппарат NASA на Луну 35
США отменили развертывание своих кораблей в Черном море 47
CNN: В четверг США введут против РФ новый пакет санкций 352
Силы НАТО планируют выйти из Афганистана одновременно со США 16
Байден приказал полностью вывести войска из Афганистана 28

Чехия вышлет 18 российских дипломатов из страны. Их подозревают в шпионаже в пользу спецслужб Российской Федерации.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, передает "Чешское радио".

«Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства», - сказал он.

Как отметил премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, есть доказательства того, что офицеры российского ГРУ причастны к взрыву склада боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Чехии о высылке из страны 18 российских дипломатов.

«Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами», - сказала она.

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал чушью заявления о том, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

«Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас», - сказал сенатор ТАСС.

По словам Джабарова, Россия пропорционально ответит на высылку 18 российских дипломатов.

«Ответ будет адекватный. Но, скорее всего, я подозреваю, пропорциональный», - сказал он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги