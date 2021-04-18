Чехия вышлет 18 российских дипломатов из страны. Их подозревают в шпионаже в пользу спецслужб Российской Федерации.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, передает "Чешское радио".
«Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства», - сказал он.
Как отметил премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, есть доказательства того, что офицеры российского ГРУ причастны к взрыву склада боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году.
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Чехии о высылке из страны 18 российских дипломатов.
«Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами», - сказала она.
В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал чушью заявления о том, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.
«Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас», - сказал сенатор ТАСС.
По словам Джабарова, Россия пропорционально ответит на высылку 18 российских дипломатов.
«Ответ будет адекватный. Но, скорее всего, я подозреваю, пропорциональный», - сказал он.
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