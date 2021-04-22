Словакия решила выслать трех российских дипломатов в ответ на организацию русскими взрыва в Чехии.

Об этом заявил премьер Словакии Эдуард Хегер, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Aktuality.

«Словацкая Республика не может терпеть, если деятельность представителей иностранных дипломатических миссий не соответствует согласованным принципам», - сказал он.

«Обеспечение безопасности граждан - одна из крупнейших задач государства», - заявил Гегер.

Словацкое правительство дало трем российским дипломатам семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Как сообщалось, Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

У России есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов.

Напомним, высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стала ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждает чешские власти, работали на российские спецслужбы. По словам Кулганека, это решение никак не повлияло на работу российского посольства, поскольку российских дипломатов в Чехии в несколько раз больше, чем чешских в России. Действия российских властей фактически парализовали работу посольства Чехии в Москве.

Решение о высылке дипломатов чешские власти приняли в субботу, 17 апреля.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва военного склада. Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии. По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.