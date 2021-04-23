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Министерство здравоохранения не планирует вводить дополнительные ограничения на Пасху.  В Украине по состоянию на 23 апреля зафиксировано 14277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 

Киевские власти приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.

По данным разведки, боевики планируют фейковое наступление и теракт в церкви на Пасху.

Арестованный по подозрению в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине повесился в камере следственного изолятора.

В СБУ подтвердили информацию об обысках в бизнес-центре, где расположен офис Игоря Коломойского, и объяснили, что это связано с расследованием в уголовном производстве по факту продажи «Центрэнерго».

Кремль предложил нормандским советникам встретиться на Донбассе c участием боевиков.

В Очакове Николаевской области злоумышленник пытался убить военнослужащего.

Власти Украины предложили премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах между Киевом и Москвой. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах.

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) кандидата от партии «Слуга народа» Василия Вирастюка.

В знак солидарности с Чехией Литва вышлет двух сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония - по одному.
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