Москва предложила Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины. Об этом говорится в опубликованном рядом СМИ письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака. Он подтвердил подлинность документа, сообщают РИА Новости.

«Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке украинского Донбасса.

Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР» и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.