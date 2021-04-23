также в разделеСтолица
В Киеве сокращается число новых случаев коронавируса 18
В столичных школах учебный год продлевать не будут 12
Апелляционный суд признал законным переименование проспекта Бандеры 195
Полиция расследует инцидент с журналистами в Киеве 13
В Киеве – 1673 новых случая COVID 19
Более 48 тысяч киевлян получат матпомощь к годовщине Чернобыльской трагедии 11
В Киеве состоится пробег, часть улиц перекроют 15
Патрульные задержали мужчину, подстрелившего дорожника в Киеве 21
В Киеве неизвестный подстрелил дорожника 13
В Киеве у 80% больных COVID-19 выявили «британский» штамм коронавируса 21
В Киеве за сутки обнаружили 965 больных коронавирусом 12
Минздрав: К концу месяца Киев может выйти из красной зоны 145
В Киеве за сутки – 892 новых больных COVID-19 16
В Киеве началась вакцинация вакциной Pfizer 13
В Киеве закрыли 5 ресторанов за нарушение карантина 19
Коммунальщики «заработали» 4,8 млн за укрепление Печерских спусков на бумаге 45
Нардеп Тищенко устроил вечеринку во время карантина: полиция завела дело 33
В Киеве обнаружили 447 новых больных коронавирусом 15

Столичные власти приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Приближаются Пасхальные праздники, длительные выходные и очень рискованный момент для эпидемиологической ситуации. Люди собираются идти в церкви, праздновать компаниями, посещать публичные места. И очень важно, чтобы следствием радости от праздника не стала беда от болезни. Чтобы в середине мая мы снова не получили резкого всплеска заболеваемости, я призываю всех быть сознательными и не относиться легкомысленно к рекомендациям специалистов. Не игнорировать угрозу, которая не прошла. Сегодня утром состоялось заседание городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На котором, в частности, приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи», - сообщил Кличко.

В частности, чтобы предотвратить всплеск вируса, столичная власть рекомендует руководителям церквей и религиозных организаций проводить богослужения в онлайн-режиме.

Если же где-то прихожане пойдут в церковь, необходимо придерживаться строгих правил и ограничений. «Во-первых: храмы должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений. Во-вторых: ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения. В-третьих: обеспечить температурных скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях. И, конечно, масочный режим никто не отменял!» - подчеркнул мэр столицы.

Городская власть встречалась с представителями всех конфессий и призвала их соблюдать правила и ограничения. И разъяснила необходимость таких мер своим прихожанам.

«Мы также ожидаем сознательное и взвешенное решение Всеукраинского совета церквей, который собрался сегодня для принятия единого решения всеми конфессиями о том, каким образом проводить богослужения и как будет происходить освящение пасхальных корзин. Убежден: церковь должна заботиться о здоровье своих верующих и не подвергать их опасности! Поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Киеве пока остается сложной. И сегодня главная задача - сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Поэтому я призываю всех киевлян и всех украинцев провести праздники в кругу семьи. Не собираться большими компаниями, не идти в места большого скопления людей. Чтобы не подвергать опасности себя и своих близких», - отметил Кличко.

Напомним, Министерство здравоохранения не планирует вводить дополнительные ограничения на Пасху. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги