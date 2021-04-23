Столичные власти приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Приближаются Пасхальные праздники, длительные выходные и очень рискованный момент для эпидемиологической ситуации. Люди собираются идти в церкви, праздновать компаниями, посещать публичные места. И очень важно, чтобы следствием радости от праздника не стала беда от болезни. Чтобы в середине мая мы снова не получили резкого всплеска заболеваемости, я призываю всех быть сознательными и не относиться легкомысленно к рекомендациям специалистов. Не игнорировать угрозу, которая не прошла. Сегодня утром состоялось заседание городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На котором, в частности, приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи», - сообщил Кличко.

В частности, чтобы предотвратить всплеск вируса, столичная власть рекомендует руководителям церквей и религиозных организаций проводить богослужения в онлайн-режиме.

Если же где-то прихожане пойдут в церковь, необходимо придерживаться строгих правил и ограничений. «Во-первых: храмы должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений. Во-вторых: ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения. В-третьих: обеспечить температурных скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях. И, конечно, масочный режим никто не отменял!» - подчеркнул мэр столицы.

Городская власть встречалась с представителями всех конфессий и призвала их соблюдать правила и ограничения. И разъяснила необходимость таких мер своим прихожанам.

«Мы также ожидаем сознательное и взвешенное решение Всеукраинского совета церквей, который собрался сегодня для принятия единого решения всеми конфессиями о том, каким образом проводить богослужения и как будет происходить освящение пасхальных корзин. Убежден: церковь должна заботиться о здоровье своих верующих и не подвергать их опасности! Поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Киеве пока остается сложной. И сегодня главная задача - сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Поэтому я призываю всех киевлян и всех украинцев провести праздники в кругу семьи. Не собираться большими компаниями, не идти в места большого скопления людей. Чтобы не подвергать опасности себя и своих близких», - отметил Кличко.

Напомним, Министерство здравоохранения не планирует вводить дополнительные ограничения на Пасху.