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Российско-оккупационные войска планируют ряд провокаций на Пасху, сообщает пресс-центр штаба ООС, ссылаясь на данные разведки.

Так, по информации, которая стала известна разведке ООС от представителей управления 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск, 25 апреля этого года спланировано проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа «пиксель», которое используется подразделениями ВСУ.

«Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться в Дебальцевском направлении с привлечением наемников «Союза добровольцев Донбасса», которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования лидирующих позиций и нанесения потерь подразделениям этой же бригады. При этом не исключаются потери также среди гражданского населения», - заявили в штабе ООС.

Кроме того, по данным разведки, руководство российских оккупационных войск спланировало осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан.

«Это позволит России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС Российской Федерации», - предостерегли в штабе.

Командование объединенных сил уверяет, что полностью придерживается Минских договоренностей. Вину за возможную эскалацию конфликта, а также гибель гражданского населения и военнослужащих Вооруженных сил Украины возлагает исключительно на руководство российско-оккупационных войск.
ForUm

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