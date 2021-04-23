В Украине по состоянию на 23 апреля зафиксировано 14277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3728 человек, летальных случаев – 434, выздоровели 18964 человека, осуществлено тестирований за сутки - 95 740 (в том числе методом ПЦР - 41305, методом ИФА - 18360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 36075).

За все время пандемии в Украине заболели 2004630 человек, выздоровели – 1552267, летальных исходов - 41 700, проведено 9130606 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1296), Киевк (1. 269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

За сутки 22 апреля 16169 человек привиты против COVID-19. 508 046 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев - 1269 случаев / 1679 прививок;

Винницкая область - 259 случаев / 478 прививок;

Волынская область - 509 случаев / 534 прививки;

Днепропетровская область - 1296 случаев / 1453 прививки;

Донецкая область - 807 случаев / 352 прививки;

Житомирская область - 420 случаев / 392 прививки;

Закарпатская - 87 случаев / 791 прививки;

Запорожская область - 839 случаев / 1084 прививки;

Ивано-Франковская область - 147 случаев / 436 прививок;

Киевская область - 922 случая / 646 прививок;

Кировоградская область - 199 случаев / 335 прививок;

Луганская область - 244 случая / 311 прививок;

Львовская область - 926 случаев / 859 прививок;

Николаевская область - 383 случая / 477 прививок;

Одесская область - 658 случаев / 837 прививок;

Полтавская область - 621 случай / 616 прививок;

Ривненская область - 538 случаев / 542 прививки;

Сумская область - 382 случая / 454 прививки;

Тернопольская область - 372 случая / 350 прививок;

Харьковская область - 1137 случаев / 918 прививок;

Херсонская область - 287 случаев / 499 прививок;

Хмельницкая область - 640 случаев / 720 прививок;

Черкасская область - 698 случаев / 537 прививок;

Черновицкая область - 250 случаев / 606 прививок;

Черниговская область - 387 случаев / 263 прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 22 апреля было зафиксировано 16 235 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.