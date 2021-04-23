В Украине по состоянию на 23 апреля зафиксировано 14277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3728 человек, летальных случаев – 434, выздоровели 18964 человека, осуществлено тестирований за сутки - 95 740 (в том числе методом ПЦР - 41305, методом ИФА - 18360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 36075).
За все время пандемии в Украине заболели 2004630 человек, выздоровели – 1552267, летальных исходов - 41 700, проведено 9130606 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1296), Киевк (1. 269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.
За сутки 22 апреля 16169 человек привиты против COVID-19. 508 046 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
Киев - 1269 случаев / 1679 прививок;
Винницкая область - 259 случаев / 478 прививок;
Волынская область - 509 случаев / 534 прививки;
Днепропетровская область - 1296 случаев / 1453 прививки;
Донецкая область - 807 случаев / 352 прививки;
Житомирская область - 420 случаев / 392 прививки;
Закарпатская - 87 случаев / 791 прививки;
Запорожская область - 839 случаев / 1084 прививки;
Ивано-Франковская область - 147 случаев / 436 прививок;
Киевская область - 922 случая / 646 прививок;
Кировоградская область - 199 случаев / 335 прививок;
Луганская область - 244 случая / 311 прививок;
Львовская область - 926 случаев / 859 прививок;
Николаевская область - 383 случая / 477 прививок;
Одесская область - 658 случаев / 837 прививок;
Полтавская область - 621 случай / 616 прививок;
Ривненская область - 538 случаев / 542 прививки;
Сумская область - 382 случая / 454 прививки;
Тернопольская область - 372 случая / 350 прививок;
Харьковская область - 1137 случаев / 918 прививок;
Херсонская область - 287 случаев / 499 прививок;
Хмельницкая область - 640 случаев / 720 прививок;
Черкасская область - 698 случаев / 537 прививок;
Черновицкая область - 250 случаев / 606 прививок;
Черниговская область - 387 случаев / 263 прививки.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 22 апреля было зафиксировано 16 235 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
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