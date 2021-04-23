В Очакове Николаевской области злоумышленник пытался убить военнослужащего, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сегодня, 23 апреля, в 07:00 в полицию поступило сообщение о том, что в в Очакове во дворе дома по улице Бугская неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции. Предварительно установлено, что 23-летний потерпевший, военнослужащий, получил огнестрельное ранение в голову возле своего дома, когда шел на работу. Сейчас военный госпитализирован.

Для розыска и задержания лица, причастного к указанному преступлению, введена специальная полицейская операция.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 УК «Покушение на умышленное убийство». Продолжаются первоочередные следственные действия.

«Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении мужчины изображенного на фото, или любые другие полезные для следствия сведения, просьба сообщить в отделение полиции № 7 Николаевского районного управления по адресу: г. Очаков, ул. Алексея Зинченко, 90 или по телефонам (05154) 3-02-63, (0512) 53-13-47, 102», – сказано в сообщении.