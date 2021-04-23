В СБУ подтвердили информацию об обысках в бизнес-центре, где расположен офис Игоря Коломойского, и объяснили, что это связано с расследованием в уголовном производстве по факту продажи «Центрэнерго».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи «Центрэнерго» на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства», - сообщили в пресс-центр.

В СБУ отметили, что, по мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растрате имущества компании на сумму почти 225 млн грн.

22 апреля 2021 года сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов уголовного производства. В результате изъяты электронные носители информации и документы данного общества. Сейчас продолжаются следственные действия, сказали в ведомстве.

Журналисты «Схем» 22 апреля обнародовали фото с силовиками возле бизнес-центра, где расположен офис олигарха Игоря Коломойского.