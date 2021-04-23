Власти Украины предложили премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах между Киевом и Москвой.

Об этом в интервью телеканалу i24NEWS заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает Укринформ.

«Мы уже предложили премьер-министру Израиля (Беньямину Нетаньяху. - Ред.) присоединиться в качестве возможного посредника в этом сценарии (переговоры между Украиной и РФ. - Ред.). Потому что, он имеет хорошие отношения с обоими - господином Зеленским и Путиным. Я рад сообщить, что он не сказал «нет». Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах», - сказал посол.

Корнийчук также добавил, что Украина очень рада, что господин Нетаньяху не отказал в ответ на украинское предложение, а проявил свой интерес и желание помочь.