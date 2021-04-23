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Адаптивный карантин в Украине могут быть продлен и после 30 июня - даты, до которой он действует в настоящее время.

Об этом в эфире канала «Украина 24» сегодня утром заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНИАН.

По его словам, власти примут решение относительно карантина в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине. Он отметил, что сейчас все зависит от самих украинцев и призвал граждан соблюдать карантинные нормы.

Немчинов также анонсировал выход из «красной» карантинной зоны ряда регионов, в том числе и Киева.


Как ранее сообщал ForUm, 21 апреля Кабинет министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 июня.
ForUm

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