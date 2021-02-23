Президент Владимир Зеленский не вмешивается в расследование и рассмотрение уголовного дела против Сергея Стерненко и не предлагал ему никаких должностей.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает «Украинская правда».

«Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности. Владимир Зеленский подчеркивал и подчеркивает, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях», – отметила она.

При этом Мендель заявила, что президент «не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле». «Публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, являются политизацией дела. Никаких звонков от указанного осужденного лица президент не получал. Глава государства считает, что не должен быть частью попыток самопиара любого активиста или политика, его имя не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора», – подчеркнула пресс-секретарь.

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества

Стерненко после заслушивания обвинительного приговора заявил, что президент Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность.