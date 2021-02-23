также в разделеПолитика
Чугаенко: За атаку на Медведчука «зеленым» прилетит бумеранг 33
В ЕСПЧ поступила еще одна жалоба Украины против РФ 12
Нацкомиссию по ценным бумагам возглавил советник Ермака 16
СМИ: Марченко вошла в политику тогда, когда беспредел задел лично ее – Зеленский создал проблему на ровном месте 32
«Голос» инициирует сбор подписей за отставку Венедиктовой 13
Стерненко «поблагодарил» Зеленского за приговор 51
Рада приняла закон о конкурсах на госдолжности с предложениями Зеленского 28
В Европе считают, что, вводя санкции в отношении оппозиционных политиков, Зеленский заискивает перед США 88
СМИ: Содержание Зеленского в 2020 году обошлось в 30 млн 15
Председатель Комитета Ассоциации юристов Украины: Санкции в отношении Медведчука и Марченко без решения суда противоречат закону 123
Стефанчук предлагает провести «десоветизацию» украинского законодательства 30
Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для некоторых видов агропродукции 29
Журналист о санкциях Зеленского в адрес Медведчука: Вести себя «по беспределу» - это подрывать собственную легитимность 24
Эксперт о санкциях против Медведчука: Народ не будет уважать власть, которая нарушает закон 210
Зеленский рассказал о сотрудничестве с МВФ и посетовал на предшественников 46
Кулеба: Советники лидеров нормандской четверки общаются почти каждый день 23
Блогер: Женщина из предсказания Ванги для Украины – Оксана Марченко. Это очевидно 71
Зеленский о Тупицком: Шаг за шагом избавимся от товарища 61

Президент Владимир Зеленский не вмешивается в расследование и рассмотрение уголовного дела против Сергея Стерненко и не предлагал ему никаких должностей.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает «Украинская правда».

«Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности. Владимир Зеленский подчеркивал и подчеркивает, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях», – отметила она.

При этом Мендель заявила, что президент «не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле». «Публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, являются политизацией дела. Никаких звонков от указанного осужденного лица президент не получал. Глава государства считает, что не должен быть частью попыток самопиара любого активиста или политика, его имя не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора», – подчеркнула пресс-секретарь.

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества

Стерненко после заслушивания обвинительного приговора заявил, что президент Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
35
Теги