Общественный активист Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении побеседовал, по его утверждению, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После оглашения приговора Стерненко передали телефон, которым, по утверждению одного из присутствующих, длился звонок с Зеленским, передает Радио Свобода.

Имя президента было на дисплее телефона одновременно других подтверждений тому, что номер, на который был осуществлен звонок, принадлежал именно ему, пока нет. «Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор», - сказал активист.

После того как звонок завершился, на вопросы присутствующих Стерненко сказал, что президент только спросил, зачем ему звонят, и положил трубку.

Стерненко также заявил, что Зеленский общался с ним раньше, предлагал занять государственную должность и обещал, что нападения на него будут расследоваться. «Если что-то со мной случится во время пребывания в СИЗО, это будет личная ответственность президента Украины Владимира Зеленского. Я убежден, что то, что сегодня произошло – а сейчас меня отправят в СИЗО – это продолжение той политики заключения людей по указанию сверху», - заявил он.

Зеленский публично не комментировал пока приговор Стерненко.

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества