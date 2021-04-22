Новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca приедет в Украину завтра, 23 апреля.

Об этом в эфире «Украина 24» сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

По его словам, препарат прибудет в аэропорт Жуляны в 8:45.

«Она соответственно сразу будет распределена по регионам. Она войдет в нашу общую программу вакцинации через кабинеты прививок согласно этапам в настоящее время», – сказал он.

Министр уточнил, что инъекции сделают прежде всего гражданам из групп риска, пожилым гражданам в возрасте от 60 лет, а также начнут во второй раз вакцинировать людей, сделавших первую прививку в конце зимы.

«Мы оставляем небольшую часть для второй прививки, которая у нас приходится на последние дни мая. Это те граждане, которые делали прививки в феврале. Через 90 дней, с 23 мая, надо делать вторую дозу», – ответил глава Минздрава.

Степанов отметил, что вакцина произведена на другой площадке – в Южной Корее, но является абсолютно взаимозаменяемой.

Как сообщал ForUm, ранее заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве ожидают новую поставку вакцин от коронавируса компании AstraZeneca в рамках механизма COVAX 22 апреля.