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Укрзализныця решила вопрос о поставках дизельного топлива на ближайший период, уже достигнуто соглашение с поставщиками по восстановлению его поставки. Об этом заявил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Сейчас Укрзализныця и поставщики топлива согласовывают планы его отгрузки. Поэтому вопрос с дизтопливом на ближайшее время решен», - отметил руководитель Укрзализныци.

Укрзализныця проводит работу по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта. Компания принимает меры для бесперебойного обеспечения необходимого объема горючего на долгую перспективу.

Напомним, 19 апреля в Укрзализныце заявили, что из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток.
ForUm

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