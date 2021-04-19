Укрзализныця имеет 2 контракта на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива. В то же время из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток, сообщили ForUm’у в пресс-службе АО.

«В настоящее время проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта. Укрзализныця контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема горючего в ближайшее время», - заявили в компании.