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Укрзализныця имеет 2 контракта на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива. В то же время из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток, сообщили ForUm’у в пресс-службе АО.

«В настоящее время проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта. Укрзализныця контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема горючего в ближайшее время», - заявили в компании.  
ForUm

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