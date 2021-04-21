также в разделеПолитика
В ОПЗЖ сообщили об очередной провокации от действующей власти 18
Путин пригрозил странам, которые попытаются перейти «красную линию» РФ 34
Макрон может посетить Украину в начале лета 11
ОПЗЖ: Зеленский делает все, чтобы передать судебную систему Украины в подчинение кураторам из Белого дома 17
Американские аналитики: Зеленский повышает рейтинги за счет Медведчука и эскалации конфликта на Донбассе 22
Euronews: Европа надеется, что Украина не заинтересована в войне, но допускает и этот вариант развития событий 21
Зеленский создал комиссию для отбора судей КСУ 20
Зеленский: Международные партнеры готовы ввести новые санкции против РФ 17
Президент не считает, что эскалация конфликта с РФ неизбежна 17
Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса 42
Кулеба предупредил, что завтра Путин будет делать ложные заявления об Украине 80
В Европарламенте призвали создать для Украины план действий по членству в ЕС 13
В ПАСЕ обвинили РФ в срыве усилий по установлению мира на Донбассе 23
Лукашенко: Путин предлагал Порошенко помочь с Донбассом 42
Скворцов: Санкции Зеленского против Медведчука – это для власти «выстрел себе в ногу» 120
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой 335
МИД России не считает высылку дипломата РФ из Украины симметричной мерой 16
«Слуга народа» потребует объяснений от нардепа, поехавшего к Лукашенко 35

Президент Польши Дуда созвал заседание с участием министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной.

Об этом заявил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, передает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.

«Президент Дуда сегодня созвал заседание с при участии министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной. Вооруженные силы вместе со своими союзниками постоянно контролируют угрозы за пределами нашей восточной границы», - отметил Солох.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия сосредоточила у границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что характер военных приготовлений РФ и концентрация российских войск на границах с Украиной и в оккупированном Крыму являются признаком того, что Кремль будет готов атаковать Украину уже через несколько недель.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги