Почти половина украинцев (45%) считают реальной угрозу нападения России или введеня российских войск на территорию Украины. Такие данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии «Нью Имидж Маркетинг Групп», обнародовали сегодня на пресс-конференции, передает УНИАН.

«45% считают, что наращивание силы со стороны РФ на границах с Украиной свидетельствует о существовании реальной и серьезной угрозы нападения России или введения российских войск на территорию Украины», - отметили социологи.

При этом почти треть респондентов убеждены, что в случае введения Россией своих войск на украинскую территорию, ожидается длительный военный конфликт, в результате которого РФ потерпит поражение. Причем такой ответ почти вдвое чаще давали мужчины, чем женщины.

В то же время респонденты с востока и юга реже выбирали такой вариант ответа. Зато чаще они высказывали мнение, что «будет длительный военный конфликт, в результате которого Украина потерпит поражение».

Также, по данным опроса, в случае подтягивания российских войск к границам и угрозы вторжения лучшим решением со стороны властей Украины более половины опрошенных (51%) назвали усиление украинских границ военным контингентом, полную милитаризацию, мобилизацию, активизацию создания территориальной обороны и подготовку к отражению нападения .

Также в этой ситуации 48% считают нужным искать партнеров и военной помощи на Западе, 38% высказались за вариант усиления поисков дипломатических путей разрешения конфликта, инициирование нового переговорного процесса, целью которого должно стать усиление давления на Россию. 23% опрошенных выбрали активизацию переговорных процессов непосредственно с Россией для поиска возможных компромиссов.

Что касается санкций Запада против России, то 42% считают их эффективными, но недостаточными, чтобы сдержать агрессию России против Украины и 32% - малоэффективными, ведь Россия не реагирует на них и менять свою политику в отношении Украины не собирается.

Лишь 7% респондентов назвали выходом из сложившейся ситуации, предоставление автономии террористическим организациям «ЛНР/ДНР».

Опрос проводился в апреле на всей территории Украины (кроме временно неподконтрольных территорий части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым). В онлайн-опросе по интерактивной структурированной анкете приняли участие 1148 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия сосредоточила у границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что характер военных приготовлений РФ и концентрация российских войск на границах с Украиной и в оккупированном Крыму являются признаком того, что Кремль будет готов атаковать Украину уже через несколько недель.