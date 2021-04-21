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В сети появились новые спутниковые снимки, на которых видно усиление российских военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Фото опубликовал The Wall Street Journal, передает УНИАН.

Отмечается, что, по мнению экспертов, судя по количеству техники, Россия выглядит готовой к военному наступлению.

Снимки были сделаны в период с 27 марта по 16 апреля компанией Maxar Technologies, специализирующейся на спутниковой съемке.

Директор компании Дэн Яблонский объяснил, почему принял решение опубликовать фотографии:

«Я думаю, это снимает некоторые сомнения относительно того, что на самом деле происходит в очень неспокойном регионе».

На одном из опубликованных снимков за 16 апреля – авиабаза в Крыму. Видно выстроенные в ряд несколько истребителей Су-30. Еще в марте их здесь не было.

На других снимках запечатлен лагерь под Воронежем, куда Россия с конца марта стягивает войска. На снимках можно различить вертолеты, разведывательные дроны, мотострелковые и бронетанковые части, военные госпитали.

По мнению бывших и нынешних американских чиновников, продолжающееся наращивание войск на границе, а также передислокация из других регионов страны бомбардировщиков Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24 призваны усиливать политическое влияние Москвы на Украину.

Как отметил Филипп Бридлав, бывший офицер ВВС США, состоявший в верховном командовании НАТО в момент оккупации Крыма в 2014 году, фото показывают, что российские подразделения не намереваются наносить немедленный удар, но у Москвы есть несколько вариантов развития событий.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия сосредоточила у границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что характер военных приготовлений РФ и концентрация российских войск на границах с Украиной и в оккупированном Крыму являются признаком того, что Кремль будет готов атаковать Украину уже через несколько недель.
ForUm

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