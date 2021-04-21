В Украине ожидается снижение уровня смертности от COVID-19 в ближайшие дни. Как передает Укринформ, об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 20 апреля - 4 мая Национальной академии наук Украины.

«В течение последней недели наблюдается уверенное затухание количества новых случаев заболевания. Количество новых диагностированных случаев существенно превышает количество положительных ПЦР-тестов, что указывает на увеличение задержек обнародования данных, а также на возможное увеличение доли результатов тестов на антиген среди официально подтвержденных случаев. Смертность от COVID-19 находится в завершающей фазе плато, ожидается снижение смертности в ближайшие дни», отмечают в НАН Украины.

Как говорится в прогнозе, «среднее количество новых зафиксированных случаев заболевания уменьшилось до 12743 человек в день, среднее количество летальных случаев равно 372 смерти в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев равно 10529 (Prophet) и 12369 (SEIR -U) в течение недели 21-27 апреля и 11122 (SEIR-U) в течение недели 28 апреля - 4 мая».

Данные Государственной службы статистики Украины о смертности в феврале 2021 года, говорится в материале НАН, «указывают, что есть превышение смертности над средним уровнем 2015-2019 годов около 7% и над уровнем 2020 года около 13%. Колличество зарегистрированных летальных случаев с COVID-19 в феврале составило 6,3% от среднего уровня общей смертности в феврале 2015-2019 годов».

По данным ученых, «наблюдаемая летальность в последние 3-4 недели предварительно составила около 2,5%».

Кроме того, по данным Центра общественного здоровья, за последнюю неделю количество госпитализированных детей до 9 лет оказалось выше, чем количество госпитализированных молодых людей в возрасте от 10 до 19 лет.

Напомним, в Украине по состоянию на 21 апреля зафиксировано 12162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.