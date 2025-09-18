Штат Керала на півдні Індії потерпає від спалаху рідкісної інфекції центральної нервової системи — первинного амебного менінгоенцефаліту.

Від небезпечної хвороби у 2025 році вже померло 19 людей, три летальних випадки, зокрема тримісячної дитини, зафіксували протягом останнього місяця.

За офіційними даними, від початку року у південному штаті Індії Керала зареєстровано близько 69 випадків первинного амебного менінгоенцефаліту, 19 з них є летальними, повідомляє Sky News.

Лише за останній місяць хвороба забрала життя трьох людей, зокрема тримісячної дитини.

Міністр охорони здоров’я штату Віна Джордж повідомила, що на відміну від минулого року, коли хвороба була пов’язана з певними джерелами води, нині йдеться тільки про ізольовані випадки, що ускладнює епідеміологічні розслідування.

Для боротьби з інфекцією влада розпочала хлорувати колодязі, резервуари та громадські місця для купання, а також проводити для населення інформаційні кампанії.

Небезпечну хворобу викликає Naegleria fowleri, відома як амеба, що “пожирає мозок”.

Зазначається, що вона вражає центральну нервову систему після купання у прісних водоймах.

Симптоми прогресують дуже швидко, а рівень виживання не перевищує 3%.

Проте завдяки новим методам тестування й лікування у Кералі цей показник вдалося підвищити до 24%. У 2024 році було зафіксовано 36 випадків і 9 смертей.

— Зміна клімату, що підвищує температуру води, та спека, яка спонукає більше людей купатися у водоймах, імовірно, збільшують ризик інфікування, — йдеться в урядовому документі.